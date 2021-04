Gulyás Gergely elárulta a Kormányinfón, hogy péntekre érhetjük el a beoltottak szükséges számát, vagyis a 3,5 milliót, ez azt jelenti, hogy szombaton nyithatnak ki a vendéglátóhelyek teraszai. A kijárási tilalom kezdete pedig módosul: 11 órától kezdődik majd.

Elmondta, következő héten akár a 4 millió beoltottat is átléphetjük. "Jó esélyünk van arra, hogy a jövő héten a 4 milliós határt átlépjük" - mondta. A következő egy hétben egymillió kínai vakcina, valamint 200 ezer első orosz oltás is érkezik, és a Pfizer-vakcinákból is több mint 300 ezer érkezhet.