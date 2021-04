75. születésnapját ünnepli A keresztapa- és a Rock-filmekben is fontos szerepet játszó Talia Shire, mi pedig ebből az alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet róla. Tudtad, hogy Talia Shire...?

...a híres Coppola család tagja?

Az Itáliából kivándorolt Coppolák mára Hollywood egyik legbefolyásosabb dinasztiáját alkotják, erről pedig leginkább a rendező Francis Ford Coppola (A keresztapa-trilógia, Apokalipszis most) tehet. Az ő testvére Talia Shire, aki eredetileg Talia Rose Coppola néven született 1946. április 25-én New Yorkban. Nagynénje Nicolas Cage-nek és a rendező Sofia Coppolának is.

...a művésznevét a férjétől kapta?

Mármint az első férjétől, David Shire zeneszerzőtől (Az elnök emberei, Zodiákus), akivel 1970 és 1980 között éltek házasságban. Az esküvő alkalmából felvette a férje nevét, és mivel ekkoriban indult be a színésznői karrierje is, mindenki Talia Shire néven ismerte meg. Így aztán a válás után is megtartotta a nevet, még a második házassága alatt is, ami Jack Schwartzman producerhez (Soha ne mondd, hogy soha, Isten hozta, Mr...) fűzte 1980-tól egészen a férfi 1994-es haláláig.

...gyerekei is hírességek?

Főként a második házasságából született Jason Schwartzman, aki a generációja egyik legtöbbet foglalkoztatott hollywoodi karakterszínésze, Wes Anderson filmjeinek (Okostojás, Grand Budapest Hotel) állandó szereplője, de a Fargo legutóbbi évadjában azt is bebizonyította, hogy a családi hagyományokhoz méltóan az olasz maffiafőnök szerepe is jól áll neki. Testvére, Robert Schwartzman zenészként és színészként is sikeres (Neveletlen hercegnő, Dreamland). A Talia Shire első házasságából született Matt Shire pedig forgatókönyvíró lett (Mozart a dzsungelben, Pokoli szomszédok).

...félénkségből lett színész?

Sokáig úgy tűnt, hogy a visszahúzódó természetű Talia nem fog csatlakozni a család többi tagjához a szórakoztatóiparban, és még huszonévesen is inkább egy egészségügyi laboratóriumban dolgozott asszisztensként. Olyannyira küzdött a félénkségével, hogy amolyan terápiás céllal iratkozott be az egyetemen drámatagozatra, és az ott tapasztaltak hatására aztán teljesen kivirágzott – legalábbis a színpadon, mert a magánéletében minden beszámoló alapján azóta is csendes típus.

...javasolta A keresztapa II. abortuszát?

A keresztapában bizonyos szempontból saját magát, egy nagyhatalmú olasz-amerikai család legkisebb gyermekét és egyetlen lányát (a harmadik részben pedig a saját unokahúga, Sofia Coppola nagynénjét) játszotta el. De alkotótársként is közreműködött: amikor az eredeti forgatókönyvvel szemben - amiben Diane Keaton karaktere elvetélt volna - ő egy abortuszt javasolt. Ez még nagyobb trauma volt az Al Pacio játszotta Michael Corleone számára. A rendező Francis Ford Coppola elfogadta a javaslatát, sőt hálából a második részbe írt egy nagyjelenetet a számára, amiben a testvérük életéért könyörög Al Pacinónak. Ez a jelenet pedig a kulcs lett ahhoz, hogy Shire-t igazán elismerjék színésznőként, sőt Oscar-jelölést is kapjon A keresztapa II.-ért.

...az egyetlen, akit a testvére rendezésében jelöltek Oscarra?

A keresztapa II. révén állították be ezt a különös rekordot Francis Ford Coppolával. A színésznőt még egyszer jelölték Oscarra, a Rocky című klasszikus sportfilmért, és egy hasonló karakterért: a Rocky-filmek Adrienje is naiv, félénk kislányból vált erős, támogató nővé. A Rocky-filmekben pedig annyira belejött a bokszolóbarátnő szerepbe, hogy később Nick Nolte oldalán, a Gazdag ember, szegény ember sorozatban is eljátszott ilyet.

...visszavonult a színészettől, de bármikor kész a visszatérésre?

A színésznő legutóbb a Working Man című 2019-es filmben szerepelt, és az utóbbi években már ritkán láthatták őt a nézők. Saját bevallása szerint már nem igazán mozgatja meg a kamerák előtti szereplés, ennek ellenkezőjéről pedig csak az tudná meggyőzni, ha valami nagyon különleges ajánlatot kapna. Sylvester Stallonétól talán érkezhet ilyen, hiszen ő éppen egy Rocky-előzménysorozaton dolgozik, amiben egy Talia Shire-kameószerep, akár Adrien valamelyik rokonának eljátszása a rajongók szívét bizonyosan megmelengetné.