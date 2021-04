A felmérés szerint sokan kávéznak a munkahelyükön, ők havonta legfeljebb 3 ezer forintot költenek erre, míg a válaszadók több mint fele nem fizet a munkahelyi kávéért, azt a munkaadója biztosítja számára. Elviteles kávéra a válaszadók 15 százaléka 3 ezer forintnál magasabb összeget költ havi szinten és minden ötödik fővárosi szintén legalább 3 ezer forintot költ havonta útközbeni kávéfogyasztásra.

A megkérdezettek 60 százaléka ugyancsak 3 ezer forint körül szánna arra, hogy kávézóban fogyassza el kedvenc feketéjét: egy espresso-ért átlagosan 482 forintot, míg latte, vagy cappuccino italokért 694 forintot hajlandók fizetni a válaszadók.



A kávé alapanyagát főként szupermarketekben (47 százalék) és hipermarketekben (36 százalék), illetve diszkont üzletekben (34 százalék) vásárolják. A válaszadók közel ötöde kávéra specializálódott webáruházban, míg tizede online szupermarketben vásárolja meg a kávét. A kávét fogyasztók márkahűek: a vásárlók közel fele általában a megszokott márkát választja, de fenntartja, hogy szívesen kipróbál esetleg mást is, ha megtetszik neki egy-egy új kávé. Minden ötödik válaszadó néhány kedvenc márka közül választ, míg 34 százalék mindig a megszokott márkát választja.



A tapasztalatok szerint a magyar kávépiac növekedésének a motorja a szemes és a kapszulás kávé: a felmérés szerint a válaszadók kétharmada vásárol szemes vagy kapszulás kávét, míg közel fele vesz őrölt kávét is. A kávévásárlás fő szempontja minden második embernél a korábbi tapasztalat, a kóstolás, de a válaszadók harmada a márkát, az árát és a kávé erősségét is a választási kritériumok közé sorolta. A fenntarthatósági szempontokat a kávéivók 80 százaléka tartja fontosnak, és a fogyasztók 7 százaléka a kávé vásárlásakor is szem előtt tartja ezt.



A kutatásból kiderült az is, hogy a háztartások javarésze több mint két típusú kávéfőzővel rendelkezik - szinte egyformán népszerű a kotyogós (38 százalék) és a kapszulás (37 százalék) kávéfőző. A főző vásárlásakor minden második válaszadó számára a legfontosabb szempontnak az bizonyult, hogy finom kávét lehessen készíteni otthon is, valamint, hogy gyorsan, jó minőségű kávé készüljön. Az ár ebben az esetben nem döntő tényező: mindössze 7 százalékuk mondta, hogy az eszközt az alacsony ára miatt választotta.