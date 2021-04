A 46 éves Andrea Michalski, lánya, a 9 éves Ana Sophia Michalski, valamint Andrea sógora, Cid de Padua is meghalt a családi kirándulás alatt.

A brazíliai Cachoeira do Riva vízeséshez kirándult a család, de tragikus véget ért a túra. A család 3 tagja is elhunyt, míg a többiek tehetetlenül nézték, hogyan sodorja el őket a víz. Át akartak kelni a túlpartra, négyüknek sikerült is, de a 46 éves Andrea Michalski, lánya, a 9 éves Ana Sophia Michalski, valamint Andrea sógora, Cid de Padua már nem tudtak.

A környéken korábban tomboló viharok miatt megemelkedett a vízszint, ami a folyó áradását is okozta, ez vezethetett a tragédiához. A három holttestet a tűzoltók a folyó mélyén találták meg - írja a Daily Star.