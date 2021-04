Az mindenki számára egyértelmű, hogy Harry és Meghan Oprah-interjúját a bosszú vezérelte.Utólag kiderült egy csomó állításukról, hogy a valóságban nem pont úgy történtek, ahogy azt Harryék előadták. Duncan Larcombe - aki Sussex hercegének közeli ismerőse - úgy véli, hogy a herceg már most bánja a botrányba fulladt interjút, részben a következményei, részben pedig a rossz időzítés miatt, ugyanis az interjú után nem sokkal nagyapja, Fülöp herceg elhunyt.

Duncan arról is nyilatkozott, hogy Harry mindig is forrófejű ember volt, aki indulatból cselekedett, vagy beszélt, amit általában gyorsan meg is bánt, és szerinte ez történhetett az Oprah-interjú közben is. A közeli ismerős azt sem tartja kizártnak, hogy előbb-utóbb a királyi udvarban betöltött pozíciója eldobása miatt is bánkódni fog-írja a Closer online.