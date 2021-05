A koronavírus-járványban számtalan édesanya és édesapa vesztette életét. Így sajnos gyermekek százai lettek árvák vagy félárvák.

Belegondolni is borzasztó de több, mint 600 kisgyerek lett covid-árva az elmúlt egy évben. Az ő megsegítésükre saját megtakarításából hoz létre alapítványt a köztársasági elnök.

"Ez az alapítvány próbál olyan helyzetet teremteni, legalábbis anyagi értelemben, a gyerekek fejlődése, továbbtanulása, továbbmenetele, képzése, nyelvtanulása tekintetében, mintha az édesapjuk vagy az édesanyjuk életben maradt volna és tudna róluk gondoskodni."

-mondta Áder János, aki azt is kiemelte, hogy nem csak most a tragédia után, hanem a nagykorúságukig akarnak segíteni a covid-árváknak. Sőt, az anyagi támogatás mellett jogi és pszichológiai segítséget is nyújtani fognak nekik - írta a Ripost.