Sajnos a koronavírusból való gyógyulás után is jelentkezhetnek olyan kellemetlen tünetek, amik megkeserítik a mindennapjainkat.

A koronavírus fertőzés a központi és a perifériás (környéki) idegrendszerre is nagy hatással van.

Jellegzetes tünete ugyanis az íz- és szaglásvesztés, azonban egyre többen tapasztalják az érző- és mozgató idegeket érintő panaszokat is.

A Neurológiai Központ egyik orvosa Dr. Mező Anita szerint a perifériás neuropátia is lehet COVID-19 utáni tünet.

A perifériás neuropátia tünetei lehetnek, az erős végtag fájdalom, a zsibbadás, az izomgyengeség esetleges bénulás, valamint a járás-és az egyensúlyproblémák.

A doktornő kiemelte, hogy a koronavírussal is kapcsolatba hozható perifériás neuropátiák vizsgálatánál, a differenciáldiagnózis felállításakor nem zárhatjuk ki a Guillain-Barré szindrómát (GBS) sem.Ezt a betegséget különféle fertőzések válthatják ki, így feltételezhető, hogy kialakulásában a koronavírus is hajlamosító tényezőként játszhat szerepet - írta a napidoktor.

"Az akut fázisban a betegség életveszélyessé válhat; szívritmuszavar, a légzőizmok érintettsége miatt légzési elégtelenség is felléphet, ami miatt a beteg átmenetileg gépi lélegeztetésre is szorulhat – hangsúlyozza dr. Mező Anita neurológus. – Mivel a tünetek COVID-19 fertőzésben igen szerteágazóak lehetnek, a neurológiai tünetek azonosítása is sokszor igen összetett feladat. Alapvetőnek kell tekinteni neuropátia gyanúja esetén a neurológiai és az ENG vizsgálatot. Emellett egyes esetekben szükség lehet további képalkotó eljárásokra, labor- és ultrahang vizsgálatokra. Perifériás neuropátia diagnózisa esetén elhúzódó felépülésre kell számítani. Súlyos állapotban plazmaferezis, IVIG (intravénás immunglobulin) és a szteroid kezelés segíthet, később fizioterápia, és gyógyszeres kezelés alkalmazható." – tette hozza a doktornő.