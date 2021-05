Gulyás Gergely elmondta, a járvány továbbra is velünk van, a koncerteken, a fesztiválokon, a szórakozóhelyeken és a sporteseményeken való részvételhez, illetve a szállodák és az éttermek szolgáltatásainak igénybevételéhez a következő hónapokban a védettségi igazolvány nélkülözhetetlen lesz. Hangsúlyozta, a koronavírus elleni oltás továbbra is önkéntes, de regisztrációhoz kötött.

Közölte, néhány napon belül bárki megkaphatja az oltást.



Ismertetése szerint most is nyitva van az időpontfoglalás lehetősége az Astrazeneca-, a Sinopharm és Szputnyik vakcinára. Kifejtette: azoknak, akik bizonyos oltásra várnak, azzal kell számolniuk, hogy ezen a héten kevés Moderna- és Pfizer-oltás áll rendelkezésre, mivel a beérkező 330 ezer adagból 200 ezer a második oltás, míg 130 ezret félretesznek a 16-18 év közöttieknek.

Gulyás Gergely szerint jövő héttől átlagosan, hetente 120-180 ezer Pfizer- és Moderna-vakcina áll rendelkezésre, ebből 20-30 ezer Moderna, 130-140 ezer Pfizer lesz első oltásként beadható.

Kitért arra, hogy a regisztráltak mintegy 80 százalékát beoltották, egymilliónál kevesebb azok száma, akik még nem kapták meg az első oltást. A miniszter közölte, a koronavírus elleni oltásoknak köszönhetően sikerült a koronavírus-járvány harmadik hullámát megtörni.





Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt négy hét alatt közel kétmillió első oltást adtak be Magyarországon. 4 millió 153 ezer felett van az első oltásban részesültek száma Magyarországon, azaz a 18 év feletti lakosság közel 53 százalékát beoltották - részletezte. Hozzátette: ennek köszönhető, hogy az újraindítás folytatódhatott, és védettségi igazolvánnyal újra igénybe lehet venni a március óta szünetelő szolgáltatásokat.



Gulyás Gergely úgy látta, szabadságkérdésről van szó. "Magyarország Európában elsőként szerezhette vissza a szabadságát" - fogalmazott. Megjegyezte, a szabadság kétségkívül nem teljes, de aki beoltatja magát, az visszakaphatja a megszokotthoz közeli életét. Kitért arra, hogy azért tartott a kormány konzultációt, hogy meg tudja, mi a véleménye a polgároknak a járvány elleni védekezésről. Közölte, több mint félmillió állampolgár fejtette ki a véleményét, 65 százalékuk támogatta, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élvezhessenek előnyöket. Ezen alapul a magyar védekezési stratégia - összegzett.



Beszélt az oltóanyagokat övező nemzetközi vitákról, amely alapján szerinte nagyon könnyű felismerni, hogy komoly üzleti érdekek állnak a sokszor szakmaiként feltüntetett vélemények mögött. Elmondta, Magyarországon szigorú vizsgálat után engedélyezik az oltóanyagokat, mindenki biztos lehet abban, hogy bármelyik Magyarországon elérhető oltóanyag biztonságos és hatékony.



A miniszter elmondta, múlt héttől ha valaki külföldről hazatér, védettségi igazolvánnyal mentesül a karantén alól. Egy most megjelenő rendelet szerint ha a felnőtt kiskorúval érkezik, akkor ez a szabály a gyermekre is vonatkozik - tette hozzá. A védettségi igazolványokról szólva azt mondta, egyelőre minden ország a saját védettségi igazolványát ismeri el. Magyarország arra törekszik minél több állammal kössön kétoldalú megállapodást - tette hozzá. Elmondta, azok az országok, amelyekkel Magyarország megállapodást kötött, mindegyik vakcinát elfogadják. Gulyás Gergely közölte, a déli államok is egyértelművé tették, hogy mindenkit beengednek nyáron, így nem indokolt a félelem az utazási korlátozásoktól abban az esetben, ha valakit nem nyugati vakcinával oltanak be.