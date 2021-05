Elkezdődött Xantus Barbara zaklatási ügyének tárgyalása. A színésznőt 2018-ban kezdte hivogatni és üzenetekkel bombázni egy férfi, és most kiderült, több sértett is lehet az ügyben.

Xantus Barbara a tárgyalás előtt azt nyilatkozta a Blikknek, hogy bár zaklatója bocsánatot kért tőle, ő nem fogadt el. A mostani tárgyalás nem az első az ügyben, a legutóbbin a színésznő nem jelent meg.

Idő közben pedig egy fiatal férfi is jelentkezett, mert őt is zaklatta ugyanaz az a férfi. A mostani tárgyalás ítélet nélkül ért véget, ugyanis kiderült, hogy a zaklatónak kerítés miatt is felelnie kell a bíróság előtt.