Szombaton a hidegfront felhőzete hajnalra a déli határvidéket is elhagyja. Napközben jobbára derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Főként az ország északkeleti harmadán, negyedén fordulhat elő néhol záporeső. A leghidegebb órákban általában 2-8 fok várható, azonban a fagyzugos, szélcsendes helyeken akár mínusz 2 fokot is mérhetnek. Napközben 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A szél több helyen megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödhet. Hajnalban általában 2-8, a fagyzugos, szélcsendes helyeken azonban mínusz 2 fokig is hűlhet a levegő. A délutáni csúcsértékek 20 és 24 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.