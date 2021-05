Akár 30 fokot is mérhetünk a keddi napon, többen kihasználták a nyári meleget és megmártóztak a Balatonban vagy a budapesti strandokon.

Beköszöntött a nyár, ugyanis a hét elején közel 30 fokos meleg is mérhető. Ezt sokan ki is használták, és csobbantak egyet a Balatonban. Volt, aki egész hetes nyaralást tervezett, ám szerdára már lehűlést jósoltak a meteorológusok – adta hírül a Tények.

Budapesten is sokan döntöttek a strandolás mellett, ugyanis a Paskál strand már nyitva volt. Sok másik fürdőhely még csak most készül a szezonra felújításokkal, védelmi intézkedésekkel. A zárt strandokat továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni.