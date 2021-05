Az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztéséhez hozzájárult Karikó Katalin arról mesélt, már a klinikai tesztelés fázisában van az az oltóanyag, amit gyerekeknek is lehet adni.

Amerikában hamarosan elindul az oltás a 12-15 éves korsztályban is, mert a tesztek nem rég eredményesen zárultak. Várhatóan erre nem sokára Európában is sor kerül, sőt Karikó Katalin elárulta, már a kisgyerekek esetében is folynak a vizsgálatok.

„A 12–15 éves korosztály számára kifejlesztett vakcina klinikai tesztelésébe kétezer tinédzsert vontunk be. Ezek a vizsgálatok már eredményesen lezárultak. Jelenleg az amerikai és az európai hatóságok előtt áll engedélyeztetésre. A 12 év alattiak számára kifejlesztett vakcina klinikai tesztelése is elkezdődött márciusban. Ezek a tesztek hat hónapos kortól indulnak, és 11 éves korig terjednek ki. Nemcsak a Pfizer, hanem a Moderna is megkezdte a hat hónapos kortól adható vakcina klinikai tesztelését. Hangsúlyozom, hogy ezek a vakcinák még nincsenek bevezetve, jelenleg a klinikai tesztelésük zajlik" – árulta el a kutatóbiológus az MTA-nak.

Karikó Katalin arról is biztosított mindenkit, hogy az mRNS-alapú vakcinák megbízhatóak és hatásosak.

„A Pfizer/BioNTech-vakcina klinikai tesztelése 2020 novemberében lezárult. A vizsgálatban 44 ezer fő vett részt. Közülük 22 ezer a koronavírus elleni vakcinával lett beoltva, a másik 22 ezer fő pedig placebóval. A két csoport eredményeit összehasonlítva elmondható, hogy a vakcina hatásossága 95 százalék fölött van."