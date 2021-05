Korábban kiderült, hogy egy sportlövőnknek pozitív lett a doppingtesztje, a Bors információi szerint pedig az a sportoló nem más, mint Péni István. A történet azonban csak itt kezd érdekes, megdöbbentő fordulatot venni, ugyanis meglehet, hogy egy társa mérgezte meg a sportlövő vitaminját.

A Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) felfüggesztette Sidi Péter versenyengedélyét és eljárást indított ellene, mert a gyanú szerint behatolt csapattársa, Péni István szobájába a márciusi indiai világkupa-versenyen.

A komáromiak világ- és Európa-bajnokával szemben azután kezdeményezett eljárást az MSSZ, hogy Péni elküldte a szövetségnek a szálloda biztonsági kamerás felvételeit, amelyen állítása szerint látható, amint március 18-án 10.36-kor egy személy bement a szobájába - amelyben édesapjával lakott -, majd 11.21-kor távozott onnan.

Meglátásom szerint a felvételen szereplő személyről a ruházata és a kinézete alapján feltételezhető, hogy a magyar delegáció tagja volt" - írta Péni István.

"A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke a fegyelmi bizottságnak megküldte a levelet, a fegyelmi bizottság a levél és a videófelvétel tanulmányozás után jelezte a szövetség elnöke felé, hogy szükséges a fegyelmi bizottságnak a Magyar Sportlövő Szövetségének elnökségi határozattal történő felhatalmazása arra, hogy a felvételen látható Sidi Péter sportlövővel szemben a fegyelmi eljárást megindítsa" - indokolta döntését az MSSZ, hozzátéve, hogy a felfüggesztés a fegyelmi határozat meghozataláig szól.

Az indiai világkupán Sidi és Péni egy másik botrányban is érintett volt, miután az 50 méteres összetett szám csapatversenyének finléjában Péni és Pekler Zalán nem volt hajlandó szerepelni, mert Sidi - állításuk szerint - közös megállapodásuk ellenére felszerelt egy eszközt a puskájára. A "példátlan" eset miatt a szövetség három hónapra megvonta Pekler, Péni és Sidi Gerevich-ösztöndíját.

Kedden a nemzetisport.hu arról írt, hogy a márciusi vk-n szerepelt magyar versenyzők közül egy személy doppingtesztjének eredménye pozitív eredményt hozott, és az ügyet a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálja.

A Bors elérte a 20 éves Pekler edzőjét, Kisvárdai Istvánt, aki elképesztő információkkal szolgált.

"A három-három férfi és női versenyzőn kívül Péni édesapja és az egyik lány apukája tartózkodott Indiában. A szerdai elnökségi ülésen, amin én is ott voltam, lejátszották a szállodai folyosón készült videót. Ezen egy pólót, rövidnadrágot viselő férfi látható, akinek a derekára egy magyar válogatott felső van kötve, és bemegy Péni szobájába. A felvételből egyértelműen kivehető, hogy ki az illető" - mondta az edző.