A járvány miatt sok pilóta hagyta el a pályát vagy vonult nyugdíjba, ezért a turizmus újraindulásával globális pilótahiány alakulhat ki, ez azonban kedvező helyzetet teremthet azoknak, akik éppen most tanulnak pilótának.

A járvány a pilótaképző intézményeknek is nehézséget okoz, a légi forgalom és a turizmus visszaesése csökkenti a szakma vonzerejét, ráadásul a határok lezárása miatt is kevesebb diák vesz részt az oktatásban. "Az országhatárok lezárása és a kötelező távolságtartás miatt online zajlik a képzésünk tantermi része. A kialakult helyzethez képest szép számmal érkeztek hozzánk diákok, jelenleg 160-an vesznek részt a képzéseinken, de tavaly még így is 30 százalékos volt a visszaesés" - mondta a Világgazdaságnak Bánki Róbert, az Airwin Aviator School igazgatója.

Hasonló tendenciákról számolt be Lezsovits Marcell, a Cavok Aviation igazgatója is: főleg a járvány és a lezárások miatti félelem miatt vesznek részt a korábbinál kevesebben a képzésben. A légitársaságok leépítenek, a kezdő pilóták világszerte nehezen helyezkednek el. Az utazások az előrejelzések szerint 2022-re állhatnak helyre, vagyis akik most kezdik a képzést, már újból emelkedő iparágra számíthatnak, mire végeznek. Igaz, a fellendülés nem lesz egységes világszerte, ez nagyban függ a szabadidős célú utazások indulásától.

A hazai frissen végzettek általában először kisebb cégeknél, fapados légitársaságoknál helyezkednek el, és csaknem nettó 900 ezer forint kezdő fizetésre számíthatnak Bánki Róbert tájékoztatása szerint. A pályakezdők többek között a Ryanairnél, a Wizz Airnél vagy a Travel Service-nél indíthatják el karrierjüket. Mások inkább business jeteknél és kisebb cégeknél helyezkednek el, vagy kisgépes oktatók lesznek. Most még nincs pilótahiány, de a légi közlekedés újraindulásával ismét több pilótára lesz szükség.

A nemzetközi előrejelzések szerint a következő tíz évben 150 ezer pilóta megy nyugdíjba, és mintegy 215 ezer új kapitányra lesz szükség - olvasható a Világgazdaságban.