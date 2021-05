A koronavírus-járvány sok mindenre megtanította MC Hawert, erről elmélekedett Instagram-oldalán. Leírta, sokan fordítottak neki hátat, de néhány önzetlen segítő visszaadta a hitét az emberekben, és a méltóságát is.

"Az utóbbi hónapokban sokat gondolkodtam... Emlékszem a másfél éve még nekem tisztelgő emberekre, akik büszkén döngették a mellkasukat, hogy a rokonuk, vagy barátjuk/valakijük vagyok... Ahogy telt az idő és lettem egyre magányosabb és »csövesebb«, úgy fordítottak hátat nekem sorban emberek... A pandémia legcsúnyább része ez, amikor szembesülsz azzal, hogy mennyi ember akart anno a büszke valakid lenni, és most pedig szinte elítélnek, hogy nem megyek »dolgozni«. Mert az igazi munka az a »kétkezi fizikai« munka... Hát a helyzet az, hogy én sajnos másféle ember vagyok. 26 éve »művész emberként« élek, sokat dolgoztam azért, hogy így legyen. Szerencsémre, vagy kitartásomnak köszönhetően most már grafikai munkák készítéséből meg tudok élni. Az is a művészet egy fajtája... Világ életemben ezt szerettem volna. De sok tanulságot adott a pandémia... És talán ezentúl jobban meggondolom majd, hogy takarékosabban éljek egy picikét... Mert többé nem akarom ezt az elhagyatottságot, lenézést, megalázottságot átélni. Nagyon sok emberben csalódtam és ez bizony nagyon elszomorít... :( Akik pedig önzetlenül segítettek (nem voltak sokan) köszönöm, mert az emberekbe vetett hitemet adták vissza nekem és a méltóságomat... Több volt az annál, mint amit pénzben ki lehetne fejezni... Ui: akinek inge, nyugodtan vegye magára..." - írta MC Hawer.