A Madeleine-ügy legfőbb gyanusítottját, Christian Brücknert három másik szexuális erőszak ügyében is vádolják.

Madeleine McCann rejtélyes eltűnését 2007 óta vizsgálja a portugál, az angol és a német rendőrség is. Az ügy első számú gyanusítottja a 43 éves Christian Brückner, akit most három másik, szexuális erőszak ügyében is vádol a rendőrség.

A súlyos vádak alapján a férfi megerőszakolt egy ír nőt egy apartmanban még 2004-ben, ezenkívül a nyomozók szerint, még abban az évben, amikor Madeleine eltűnt, Brückner a tengerparton szexuálisan zaklatott egy 10 éves kislányt. Az utolsó ismert bűntette pedig körülbelül 4 évvel ezelőtt történt, 2017-ben, szintén Algarve régióban. Ekkor 4 kiskorút környékezett meg egy fesztiválon - írja a Mirror.

A három említett bűntett Portugáliában, Madeleine eltűnésének a helyszínén történtek. Bár nem minden esetben kiskorúak ellen követték el, a rendőrség mégis Brücknert vádolja, aki jelenleg a 7 éves börtönbüntetését tölti, miután Praia da Luz-ban megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt.