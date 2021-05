Mostantól annak sem kell lemondania az utazásról, aki még nem kapta kézhez védettségi igazolványát: egy friss, rendelet – 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet – alapján a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, fürdők és attrakciók is elfogadhatják a védőoltást igazoló applikációt.

Az intézkedés azért különösen fontos, mert segíti az utazások tervezését, hiszen senkinek nem kell attól tartania, hogy védettségi igazolvány hiányában, beoltva nem tud szállodába vagy étterembe menni. Az applikáció a kártyával egyenértékű igazolást biztosít az oltás meglétéről, azt azonban nem igazolja, hogy tulajdonosa átesett a víruson. Erre továbbra is csak a védettségi igazolvány használható. Mindenki elindulhat, akinek lefoglalt szállása, éttermi foglalása van, az applikációval látogathatók a fürdők, múzeumok is - minden, ahova igazolvány szükséges.



Az EESZT applikáció letölthető Androidos és iOS-es mobiltelefonokra, a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.

Az utazási kedv erősödését támasztják alá a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) előfoglalási adatai. Folyamatosan emelkednek a nyári hónapokra szóló foglalások. Már mindhárom hónapra több mint 1 millió vendégéjszakát rögzítettek az NTAK-ban, júniusra 1,2 milliót, júliusra 1,4 milliót, augusztusra 1,2 milliót.