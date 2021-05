A 13 éves kisfiú önkezével vetett véget az életének, holtestét a Lónyai-főcsatornában találták meg két héttel ezelőtt.

Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a fiú családja különleges temetést szervez az elhunyt számára. A család úgy vonult be a temetőbe, ahogy azt a tragikus sorsú Jónás Pisti egykor megfestette. A szertartás során egy nyitott csomagtartóban elhelyezett hangszóróból játszották általa előadott A hattyúk tava-nyitányt és a Für Elise-t a gávavencsellői gyászmeneten.

A gyászoló édesapa elárulta, hogy egy rövid időre hazavitték a fiuk testét a református szertartás előtt. Ez a virrasztás miatt volt fontos, illetve, hogy a búcsúztatójára már elő legyen készítve.

"Sosem felejtem el azt az örömöt, amit akkor éreztem, amikor bemászott a kertembe, hogy meglátogasson. Gyakran itt is aludt, én pedig örültem, hogy nem vagyok egyedül. Egyetlen vér szerinti örökösöm van, de ő messze lakik tőlem, ezért vele alig találkozom. Most a fogadott unokámat is elveszítettem" - nyilatkozta a Blikknek Erzsike néni, akinél gyakran megfordult a kisfiú.