Közeleg a nyár, ezért egyre fontosabb kérdés, pontosan milyen vakcinával hova utazhatunk. Most kiderült, Ciprus biztosan elfogadja az orosz és a kínai vakcinát is.

A nyugati vakcinákat sok ország elfogadja, de mivel itthon a keleti vakcinákkal is nagyon sokakat oltottak be, fontos kérdés, hogy azokat mely országok fogadják el. Mivel közeleg a nyár, egyre többen terveznék az utazást, ezért is jó hír, hogy Ciprusra a kínai és az orosz vakcinákkal oltottak is szabadon utazhatnak. A szigetország elfogadja a magyaroktól a védettségi igazolványt a magyar nyelvű oltási igazolással együtt, amelyeket érkezéskor be kell mutatni.

Utazás előtt pedig regisztrálni kell Cyprus Flight Pass online rendszerébe, ahol ki kell tölteni egy nyomtatványt arról, mikor és milyen típusú oltást kapott. Az oltási igazolást attól a naptól fogadják el, hogy az utas megkapta a második adagot is, amennyiben kétadagos vakcinát kapott. Az egyadagos Johnson védőoltás esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után lehet beutazni. A 18 év alatti utasok a szülők vagy kísérők nyomtatványában kerülnek regisztrálásra, a 12 éven aluliak teszt- és oltáskötelezettség nélkül utazhatnak be az országba.

Az oltatlanok is beutazhatnak, de ehhez szükséges az indulás megkezdése előtti 72 órában végzett negatív PCR-tesztről szóló angol nyelvű igazolás, valamint az érkezéskor végzett szintén negatív PCR-teszteredmény. A teszt eredményének megérkezéséig házi önizolációban kell maradniuk - írja a Turizmus.com.