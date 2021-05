A rendelkezésre álló adatok szerint a helybeli házaspár között kialakult vita hevében a 34 éves férj olyan súlyosan bántalmazta 32 éves feleségét, hogy az a helyszínen életét vesztette. A férfi is megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya az ügyben emberölés bűntette elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást - írja a police.hu.

A Blikk információi alapján a férfi késsel elvágta élettársa torkát, illetve tinédzser lányát is megsebesítette. A férfi többször önmagát is hasba szúrta, úgy tudni, hogy öngyilkos akart lenni. Egy helyi lakos szerint a tinédzserkorú gyerek szólt a szomszédoknak, akik csákánnyal verték be az ablakot. Mire a rendőrök kiértek, a nő már halott volt. Azt egyelőre nem tudni, mi volt a férfi indítéka.

A polgármester megerősítette a hírt a lapnak.