Pünkösd után Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy a járvány visszahúzódása miatt az operatív törzs a következő időszakban készültségi üzemmódban működik, így nem lesz minden délelőtt sajtótájékoztató. Május 28-án bejelentették, hogy az indiai mutáns Magyarországon is jelen van. A napi adatokból jól látszik, hogy napról napra biztatóbbak a járványügyi adatok: az elmúlt 24 órában 174-el nőtt az új fertőzöttek száma, és 28 idős, krónikus beteg hunyt el. A beoltottak száma közel 5 millió 180 ezer, közülük több mint 3,5 millió ember már a második oltását is megkapta.

Müller Cecília ma délelőtt elmondta, hogy a kórházakban 947 beteget ápolnak még, és 100-an vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, hogy az oltás továbbra is nagyon fontos, ugyanis a Magyarország által használt védőoltások a koronavírus-mutánsok ellen is hatékonyak, és védelmet nyújtanak.

A járvány harmadik hulláma már lezajlott, de a járvány még itt van, továbbra is fontos az egyéni védelem

- tette hozzá az országos tisztifőorvos.

Jelenleg is zajlik a külhoni, illetve a Magyarországon élő külföldiek regisztrációja is. Eddig összesen két indiai mutáns fedeztek fel: az egyik beteg meggyógyult, a másik rehabilitáción van, így az indiai helyett hazánkban továbbra is a brit variáns fertőz.

A Magyarországon is fellelhető indiai variánsról azt mondta Müller Cecília, hogy a fentebb említett két esetben nem zajlik súlyosabban a kórkép, mint a brit mutánsnál, vagy az eredeti vírusnál. Az indiai mutánsról azt lehet tudni, hogy ez egy dupla mutáció eredménye.