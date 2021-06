Hiába közlekedett szabályosan a most 13 éves Lúcia, egy részeg sofőr nem adta meg neki az elsőbbséget. Elütötte és 30 méteren át vonszolta a lányt, majd elfutott. A másfél évvel ezelőtt történt balesetnek a nyomait még mindig magán viseli a fiatal, akinek a tánc volt a mindene, de azt valószínűleg fel kell adnia.

"Bő három hetet töltöttem a kórházban, aztán további négy hónapot mozdulatlanul kellett feküdnöm otthon. Sokáig mankóval tudtam csak közlekedni, szinte újra meg kellett tanulnom járni. Időjárás-változáskor még szokott fájni a lábam, de már viszonylag jól vagyok. Ennek ellenére sajnos a táncot abba kellett hagynom, fájdalom nélkül egyelőre futni sem tudok. Az orvosok szerint bármi megtörténhet, de nem kecsegtetnek túl sok reménnyel. Egy csapásra veszítettem el a régi életem" - mondta a Blikknek Lúcia.

A sofőrrel szemben vádat emelt az ügyészség. "A közelünkben lakik, neki is van egy velem egykorú gyermeke. Többször is láttam, amikor arra mentünk, még egymás szemébe is néztünk, de egyszer sem szólt hozzám. Rosszulesik, hogy még bocsánatot sem kért" - mondta a lány.