Az észak-olaszországi Stresa település és a Mottarone-hegy között működő drótkötélpályás felvonó egyik fülkéje zuhant le, a rettenetes balesetnek egyetlen túlélője van. Az ötéves Eitan Biran súlyos sérüléseket szenvedett, ráadásul szinte az egész családját elvesztette: a szüleit, kishúgát és nagyszüleit is. Az orvosok szerint csupán azért élhette túl a tragédiát, mert az édesapja magához szorította, így védte őt.

A kisfiú a hírek szerint felébredt és meg is szólalt: egyből a családja iránt érdeklődött. Jelenleg a nagynénje vigyáz rá, aki feltehetően magához is veszi majd őt, de már több olasz család is jelentkezett, hogy adoptálnák a gyermeket - írja a Ripost.