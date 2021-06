Egy aligátorteknőst fogtak ki a mogyoródi horgásztóból, ami igen ritka arrafelé. Az állat nagyon agresszív volt, Both Zoltán vadállatbefogót kellett értesíteni.

Néhány horgász egy különösen nagy méretű teknőst talált a mogyoródi horgásztóban, ők értesítették Both Zoltán vadállatbefogót.

„A biztonság kedvéért kértem róla pár fényképet a pontos beazonosítás végett. De amint megérkezett a fénykép, számomra is világossá vált, hogy ez tényleg egy aligátorteknős. Az utóbbi években ugyan sokat fogtam be Magyarországon, de ilyen agresszív egyik sem volt, mint ez a példány" – mondta el a szakértő a Szeretlek Magyarországnak.

Még ő maga is nehezen boldogult az állattal, ami rá akart támadni.

„Az állatot horgászok fogták meg horgászszákkal, és egy hatalmas hordóba tették. A hordó méretei miatt nagyon nehéz volt onnan kiszednem, mert borzasztóan agresszív volt és támadólag lépett fel velem szemben is. Azért viszonylag hamar pontot tettem az ügy végére, a teknős a fővárosi állatkertbe kerül" – mesélte Both Zoltán.