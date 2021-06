Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 261 781, közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta – írja a Koronavírus.gov.hu oldala.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást - írják.