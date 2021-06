Szlovákia el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn, Martin Klus szlovák külügyi államtitkár bejelentésére hivatkozva.

Szlovákia ezt már jelezte is Magyarországnak - mondta Martin Klus a hírügynökségi jelentés szerint.

Ivan Korcok szlovák külügyminiszter hétfőn ugyancsak a koronavírus elleni oltások témájában nyilatkozva azt mondta: országa várhatóan minden külföldi esetében el fogja fogadni az orosz Szputnyik V vakcinával elvégzett oltást, tekintettel arra, hogy az orosz oltóanyag Szlovákiában is engedélyezve van és azt Magyarországon is használják.

Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban hétfőtől kezdték használni a Szputnyik V orosz vakcinát, korábban csak a Pfizer/Biontech, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait használták. Az ország még márciusban 2 millió adag Szputnyik V oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le.