Az egyik ismert ufóvadász egy fényes, háromszög alakú ismertelen tárgyról számolt be, amit félig a vízbe merülve észlelt a Google Earth-ön Antarktisz partjainál.

A Google Earth-öt kémlelve vett észre egy óriási, háromszög alakú fém tárgyat Antarktisz partjainál egy ufóvadász. Az objektum nem mozgott, a vízben pihent. A Conspiracy Depot nevű YouTube-csatorna tulajdonosa egy videóban mutatta meg a tárgyat, szerinte 60 méter hosszú lehet, és csak félig merült el a vízben. A felvételen a nézőknek elmondta azt is, hogyan találhatják meg ők maguk is a jelenséget a Google Earth-ön.

"Nem vitás, hogy ez a tárgy háromszög alakú és az anyaga fém" - mondta az ufóvadász, aki azt is látni véli, hogy az ismeretlen tárgy felülete sima, és a tetejéből egy kupla emelkedik ki. Azokat a pontokat is meg tudta mutatni, ahol a vízbe merül. "Bármi is legyen, ez egy hatalmas méretű tárgy. Nem hiszem, hogy ez természetes. Semmiben sem hasonlít a környező terepre" - mondja.

Hogy igaza van-e, mindenki döntse el a videó megtekintése után.