A rejtélyes ügy tárgyalása ma kezdődik a Fővárosi Törvényszéken, ahol szemtől szembe fog állni egymással a gyanúsított, B. László és egykori barátnője, B. Erika. B. Erika VV Fanni egyik legjobb barátnője volt, aki a nyomozás szerint a lakásban tartózkodott, amikor a férfi távozott Fanni testével a karjában. A család ügyvédje szerint a lány többet tudhat, mint amennyit eddig bevallott. Ezt támasztja alá, hogy bár önként vállalta a poligráfos vizsgálatot, azon ellentmondásos válaszok születtek, ami arra utal, hogy a lány nem volt őszinte.

B. Erika vallomása perdöntő lehet, amennyiben őszintén elmondaná, mi is történt azon a bizonyos estén. Ez azonban egyelőre nem történt meg, helyette B. László és B. Erika közel egy órán keresztül vitatkoztak egymással a bíróság előtt. A férfi keresztkérdéseket tett fel egykori barátnőjének, ezzel is bizonyítva, hogy Erika hazudik - írja a Bors.

A bíróság S. Fannit is meghallgatta, aki első vallomásával ellentétben most tagadta, hogy ismerné VV Fanni ügyét. A tárgyalás folytatódik, következő lépésben azokat a kamerafelvételeket mutatja be a bíróság, melyen B. László is látszik.