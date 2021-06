Izraeli tudósoknak sikerült elérniük, hogy a kutatásaikban részt vevő egerek 23 százalékkal tovább élnek. Most azon dolgoznak, hogy ezt a módszert az emberekre is kiterjesszék.

Izraeli tudósok 23 százalékkal megnövelték az egerek várható élettartamát, és reményeik szerint ezt megismételhetik az emberek esetében is. A kutatás során 250 egérben növelték meg a SIRT6 fehérje szintjét, amely általában az öregedéssel csökken. A tudósok szerint ha ezt sikerülne embereken is alkalmazni, akkor a várható élettartam 120 évre növekedne. Ráadásul a kísérlet során bebizonyosodott, hogy a fehérjében gazdag egerek fiatalosabbak és kevésbé fogékonyak a rákos megbetegedésre - írja a The Times Of Israel.

Köztudott, hogy a SIRT6 szintje az életkor előrehaladtával csökken. 2012-ben Cohen kezdett el először azzal kísérletezni, mi történik akkor, ha megnöveli az állatok fehérjeszintjét. A kísérlet meglepő eredményt hozott: 15%-kal meghosszabbította az egerek élettartamát, a kísérlet azonban csak a hím egerekre volt hatással.

A legújabb kutatásban - nemzetközi tudósok, köztük Rafael de Cabo professzor, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetének együttműködésében - a várható élettartam megnövekedése mind a hím, mind a nőstény egereknél megfigyelhető volt. Bár hozzá kell tenni, amíg a hím eger életét 30%-kal hosszabbította meg a fehérje, addig a nőstény egerek csak 15%-kal éltek tovább.

