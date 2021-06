Szombaton tovább melegszik az idő, de többfelé zivatarok is lehetnek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A veszélyjelzés szerint szombaton már az ország nagy részén 25 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet. A tartós hőség miatt Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint szombaton hajnalban általában 13-21 fok várható. Napközben 31-35 fokig melegszik a levegő.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország nagy részén az UV-B-sugárzás is nagyon erős lesz. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri: fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.

Emellett zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

Azt írták: kelet felől labilisabb, nagyobb nedvességtartalmú légtömegek érik el az országot, emiatt szombaton a Dunától keletre helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, előbb az Alföld és az Északi-középhegység keleti felén, majd a késő délutáni, esti órákban már az említett régiók nyugati felén, illetve a Duna vonalában is. A zivatarokat elsősorban viharos (60-90 kilométer/órás) szél, jégeső, illetve intenzív csapadék kísérheti.

A tartós hőség miatt szombat 0 órától kedden éjfélig hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.

Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez az erről szóló kormányrendelet szerint rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

A meteorológiai szolgálat riasztást csak egy-három órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek esetén - például heves zivatar, jégeső, viharos szél vagy hófúvás miatt - ad ki. A hőség miatti figyelmeztetés viszont az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan kizárólag figyelmeztetés lehet érvényben.

Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.