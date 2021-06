A koronavírus delta variánsa az eddigi leggyorsabban terjedő változat, ami a legsebezhetőbb emberekre van a legnagyobb veszéllyel, vagyis azokra, akik nincsenek beoltva.

Azért is lehet halálosabb az előző mutációknál, mert hatékonyabban terjed az emberek között, és végül biztosan eljut olyanokhoz, akiknek szervezete nem tud ellenállni a fertőzésnek. "Végül megtalálja azokat a sebezhető személyeket, akik súlyosan megbetegszenek, kórházba kell szállítani őket, és esetleg meg is halhatnak" - mondta Mike Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó programjának ügyvezető igazgatója - írja a CNBC.

A WHO tisztviselői szerint egyes jelentésekből arra lehet következtetni, hogy a delta súlyosabb tüneteket is okoz, de ennek a megállapításához további vizsgálatokra van szükség. Legkésőbb őszre a delta variáns válik a domináns változattá mindenhol, de van olyan ország, ahol máris "átvette a vezetést". Az Egyesült Királyságban már ez az új mutáció okozza a legtöbb fertőzést. Az oltás az egyetlen megoldás, ezért sürgetik a gadag nemzeteket olóanyagok adományozására.