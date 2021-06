A Mandoki Soulmates alapítója és frontembere a fővárosi Szent Imre kórházban tartott fellépésével kívánt köszönetet mondani az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak a mindennapi hősöknek, akik a járvány több hulláma alatt munkájukkal folyamatosan működtették az országot. A koncert keretében a zenekar ismert slágerei mellett elhangzott a koronavírus-járvány elleni küzdelem himnuszává vált We Say Thank You című dal is. A zenész maga is átesett már a koronavírus fertőzésen, ám német állampolgárként még nem kapta meg a vakcinát, az oltási folyamatnak a hazainál lassabb haladása miatt.



Leslie Mandoki: Köszönet a mindennapok igazi hőseinek!

Drámai fordulatot hozott számunkra a koronavírus járvány és bizonyos értelemben teljesen megbénult az életünk. Ez a váratlan helyzet arra késztet minket, hogy végre magunkba nézzünk, hiszen ez a globális fenyegetés annak az erőpróbája lesz, hogy tudunk-e igazán összetartó közösségként működni. Ez itt a megmérettetés ideje. Ezekben a vészterhes időkben nekünk, művészeknek az a feladatunk, hogy harcoljunk a széthúzás és a megosztottság ellen. Gondolatainkkal és meglátásainkkal segítenünk kell abban, hogy egy jobb új világ szülessen.

Miközben a veszélytől biztonságos távolban dolgozunk az otthonainkból, emlékezzünk arra, hogy kik azok, akik valójában működtetik és életben tartják a rendszert, amiben élünk. Vegyük észre, hogy kiknek a vállán nyugszik a mi jólétünk és biztonságunk ezekben az embert próbáló időkben. Ők a mindennapok igazi hősei. Ápolók, mentősök, orvosok, gyógyszertárasok, eladók, élelmiszeripari dolgozók, szemétszállítók, fuvarozók és persze azok a nemeslelkű szomszédok és önkéntesek, akik a saját erejüket és anyagi forrásaikat nem kímélve segítenek az elesetteken és a rászorulókon. Azonban ne felejtkezzünk el a sajtó munkatársairól sem. Ők azok, akik önként vállalt házi börtöneinkbe elhozzák nekünk a világot és lehetővé teszik, hogy minden létfontosságú információ eljusson hozzánk.

Itt van tehát az alkalom, hogy kifejezzük legmélyebb tiszteletünket, elismerésünket és hálánkat. Itt az alkalom, hogy belekiáltsuk a világba: Köszönöm, köszönjük! De nem elég csak ennyit mondani. Mindannyiunknak ki kell venni a részünket a koronavírus megállításából. Ezt követeli meg most tőlünk a társadalmi szolidaritás eszméje. Figyeljünk mindenkire és óvjuk egymást, mert ebben mutatkozik meg most társadalmunk igazi összetartó ereje.

Talán most új reggel virrad és úgy ébredünk, hogy megtanultunk valamit végre. Talán lehetőséget kapunk arra, hogy új úton induljunk el. Szolidaritás, közösség, emberség: ezek most a kulcsszavak. Mi, zenészek, gyakran a szívünkkel gondolkodunk és a zene egyesítő erejébe vetett rendíthetetlen hitünkkel válaszolunk a társadalom égető kérdéseire dalok formájában. Hallgassátok a dalunk: We Say Thank You, azaz KÖSZÖNJÜK!