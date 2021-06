A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében arra hívta fel figyelmet, hogy a nagy melegben több folyadékot kell fogyasztani és 11 és 15 óra között nem szabad a tűző napon tartózkodni. Javasolták, hogy a szabadban dolgozók megfelelő öltözékkel és napvédő készítményekkel védjék bőrüket a leégés ellen. Figyelmeztettek továbbá arra is, hogy senki ne hagyja gyermekét, állatokat tűző napon parkoló autóban.



A hőségre tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolta az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.

Azt írták: ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető, légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Figyelmeztettek arra, hogy a hőség megterheli az egészséges szervezet is, de különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.



A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel - hangsúlyozták.

A közleményben emlékeztettek arra is, hogy péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.





Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség miatt péntekre még másodfokú figyelmeztetést adott ki hat megyére, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. A nappali csúcsértékek 28 és 37 fok között alakulnak.

A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön extrém, az ország többi régiójában nagyon erős szintet érhet el az UV-B-sugárzás.



Pénteken ugyanakkor zivatarokkal hidegfront érkezik. Emiatt országszerte zivatarokra, több megyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Zivatarveszély miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területeken heves zivatarok is lehetnek, melyeket erős szél, nagyméretű jég, intenzív esőzés kísérhet.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. A meteorológiai szolgálat riasztást csak egy-három órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek esetén - például heves zivatar, jégeső, viharos szél vagy hófúvás miatt - ad ki. A hőség miatti figyelmeztetés viszont az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan kizárólag figyelmeztetés lehet érvényben. Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés feltétele, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.



Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. A figyelmeztetés azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság rendszeres tájékoztatását a hőhullám idején. A tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.