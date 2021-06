"A hőség idején teljes kapacitással dolgozik a mentőszolgálat, egy időben körülbelül 1500 mentős van szolgálatban, váltásokban. A járvány után most újabb erőpróba ez nekünk. Szerencsére a korszerű sárga mentőautókban már klíma is van, ami javít a munkavégzés körülményein, de gyakran a helyszínen forróságban kell dolgozni, ami a mentősöknek is komoly fizikai megterhelés" - nyilatkozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Metropolnak.

Azt is elmondta, elsősorban idősek és a szívbetegek egészségéért kell aggódnunk:

"Általában 3300 körüli esetük van a mentőknek egy nap Magyarországon, ez most a hőség miatt 10-15 százalékkal, mintegy 3800-ra nőtt. Ha hosszú lesz ez a hőségperiódus, az idősek, a szívbetegek kezdenek kimerülni, főleg az ő egészségükért kell aggódni. De elájulhat egy egészséges ember is, ha tűző napon áll, és nem iszik elég folyadékot. Az utakon éles a napfény, nagy a meleg, megváltozik a reakcióidő, így a közlekedőktól is nagyobb figyelmet igényel ez a hőség, ráadásul fáradkékonyabbak is vagyunk ilyenkor."

Győrfi Pál az alkohol veszélyeire is figyelmeztet: sok esetben azért riasztják őket, mert valaki szeszes italt fogyasztott a normnál folyadékbevitel helyett, és emiatt rosszul lett.

