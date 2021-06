Még ma is tart a 40 fokos hőség, ha minden igaz, a kora esti órákban számíthatunk az enyhülésre . Szokatlan azonban, hogy egy hőhullám ilyen sokáig tartson, az emberi szervezet erre nem készült fel.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász a Metropolnak nyilatkozott arról, miért veszélyes ez a mostani, napok óta tartó extrém hőség.

"Egy kifejezetten tartós és nagyon erős hőhullámot tapasztalunk. Ez most többszörösen rosszabb az éves, szokásos elsőhöz képest, mivel nagyon hűvös tavasz után érkezett. Az éves első hőhullámnál még nem alakultak ki azok a megfelelő praktikáink, amivel védekezünk az ilyen forróság ellen és a szervezetnek problémás az alkalmazkodás, még nem volt ideje fokozatosan átállni. Az első hőhullám nem szokott egy hetet meghaladó lenni. Ez igen ritka, ami azt jelenti, hogy az ilyenkor szokásosnál is komolyabban kell venni a hőség elleni védekezést" - mondta az orvos, aki szerint az is igen szokatlan, hogy a vörös kódot napokra kellett elrendelni.

A napok óta tartó hőség mindenkit megvisel, az egészséges emberek is fáradékonyabb és ingerlékenyebbek lehetnek. Megszaporodnak a rosszullétek, az infarktusok, a sztrókok és a közlekedési balesetek száma is. A nagy meleg rendkívül kedvezőtlenül hat a keringésre. Fontos, hogy mindenki megfelelő módon védekezzen, tartózkodjunk az árnyékban és fogyasszunk sok folyadékot.

