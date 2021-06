Pál Éva évekig hitelcsapdával küzdött, de sikerült megmenekülnie a hajléktalanságtól. Kálváriája azonban nem akar véget érni. Hiába költözött be új otthonába, hiába újíttatta fel a lakását, egy kontár kivitelező miatt most mindent újra kell kezdenie. Pedig csak a legalapvetőbb felújításokra volt pénze, így most ismét adósságba kerülhet.

A baj a lefolyóval kezdődött: kiderült, hogy a kivitelező nem kültéri, hanem beltéri csatornacsövet fektetett le a kertben, de a fűtéssel is gond akadt, majd víz kezdett csöpögni több helyen a falból.

"Meg is találtuk a szivárgást, a szerelő valamit bütykölt rajta, de valahol máshol mindig újra előjött a probléma. Ahol ezelőtt laktam, 15 évig nem volt bajom a fűtéssel, ide viszont fél év után hetente visszajárt a szerelő. Megmutattam két másik független szakembernek a házat, és sajnos igazam lett. A mesteremberek a fejüket fogták, mert a cső a falban túl vékony, nem ide való, amíg ki nem cseréltetem, nem lesz rendben a fűtés. Most vetethetem le a gyönyörű új csempémet, újra lehet festeni is, gyakorlatilag kezdhetem elölről a felújítást" - mondta a Blikknek Pál Éva, aki depresszióval és pánikbetegséggel küzdött.