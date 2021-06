Több szomszédja is elképesztő ok miatt jelentette fel Szily Nórát az érdi önkorményzatnál.

A újságíró-műsorvezető szomszédságában élők arra panaszkodtak, hogy Nóra kutyáinak ugatása zavarja őket a pihenésben, és ijesztgetik az utcán sétálókat. Nóra mindent megtett a békéért, befedte a kerítést és a kutyákat 9 után már nem engedte ki az udvarra, de a szomszédoknak ez sem volt elég.

Szily Nóra a közösségi oldalán is reagált a töréntekre, ezt írta egy hosszú posztban:

"Mióta Pedró itt van, több feljelentés érkezett ellenem az önkormányzathoz, hogy UGAT..., és ezzel megijeszti az utcán sétálókat, illetve nem tudnak pihenni tőle a szomszédaim.

1. Pedró akkor ugat (és a többiek is), ha vki elhalad előttünk. Befedtük a kerítést!!! Elől - hátul. Így nem tudják kidugni az orrukat sem!

2. Ugatnak, amikor pl. elkapnak egy nyestet - így védve az autómat.

3. Este 9-től, a béke kedvéért bezárom a kutyákat a házba... Miközben FALUN lakom.

4. A covid miatt itthon voltam - számolhattam volna HÁNYSZOR beszéltek a házőrzőim - nagyrészt csend van!!!

5. Én visszahúzódva élek - de ez adatott...

Mondjuk megtudtam, hogy az egyik szomszédom folyamatosan feljelentget valakit, miközben amúgy ő maga pinkre festette a cuki kutyáját... hm. No comment. A hatósági szemle MINDENT RENDBEN TALÁLT. És ez a tábla is megjött - kiteszem! MIÉRT KELL ELLENSÉGESKEDÉSBEN ÉLNI?!!! Én nem szállok bele..."

