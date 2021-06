Pécsi Ildikó még készült visszatérni a színpadra, de erre már nem kerülhetett sor. Imádott férje után ő is távozott az élők sorából. Ha ő nem is, tárgyai azonban ott vannak a színpadon.

Imádott férje, Szűcs Lajos halála után Pécsi Ildikó egészségi állapota is rohamos romlásnak indult, összeomlott férje távozása után. Decemberben a színművésznő is távozott az élők sorából, fia szerint édesanyja a halált választotta.

A színpadra így már sosem térhetett vissza, pedig fogadott fiával, L. Péterfi Csabával készültek a Fekete Péter című zenés komédiára, de végül a férfi fejezte be a darabot, és ő a címszereplője is.

Pécsi Ildikó sem maradt ki azonban belőle: személyes tárgyai belekerültek a díszletbe. "Ő volt a játékmesetre a darabnak, eleve a darabot is együtt találtuk ki" - mondta a Mokkkában. "Lajos bácsinak a halála után volt az, hogy visszatérne a színpadra. El is kezdtünk dolgozni, meg is tanulta a dalt, csak aztán a betegsége és egyéb dolog közbeszólt" - tette hozzá a rendező.