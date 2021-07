"Én: Nem szeretnék vásárolni Rómában, úgyhogy csak kézipoggyászt viszek, így fogom visszafogni magam...

Én landolás után 2 órával : Nézd azt a cuki macskás táskát!" - írta Timi az oldalán, és meg is mutatta, miről van szó.

A híresség azt is elmondta, hogy mi kell ahhoz most, hogy Olaszországba utazzunk.

"Olaszországba jelen pillanatban ( mert hetente változik minden ) nem kellett friss pcr teszt, elfogadták az oltásunkat. Nem kérték el az igazolást csak a személyit, elvileg miután beírták a számát, látták a rendszerben, hogy be vagyunk oltva. Egy online kérdőívet is ki kellett tölteni, ezt a légitársaság elküldte indulás előtt emailben. Olaszországba érkezésnél semmit sem kérdeztek, simán besétáltunk az országba... Hazafele is csak a személyit kérték el a reptéren becsekkolásnál, majd landolás után elkérték a védettségi igazolványt is. ( nem tudom mi történt azokkal akiknek nem volt. ) Rómában maszk nem kell az utcán de benti helységekben igen ( + pár kivétel pl.: Colosseum ami nagyon látogatott ) Nem volt szigor, éttermek, bárok nyitva voltak, szabad volt az élet! Csak 1 hónapja "nyitott ki" Róma, és a maszkhasználatot is csak hétfőn törölték el az utcán, úgyhogy kevesen vannak nem kellett sehol sorban állnunk" - tájékoztatta követőit.