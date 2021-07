Melegszik a levegő, a jövő héten ismét hőségre kell készülni : akár 38 Celsius-fok is lehet. Várhatóan a hétvégén egy zivatarokkal kísért hidegfront hoz némi enyhülést - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn napközben már csak helyenként valószínű záporeső, északkeleten esetleg egy-egy zivatar. A legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-19, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok között alakul.



Kedden napos idő lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. Hajnalban 12-19, délután 28-34 fokot mérhetnek.

Szerdán is napos idő lesz, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 14-21, a délutáni órákban 32-37 fok lesz.



Csütörtökön is napos időre lehet számítani. Az ország nagy részén nem várható csapadék, inkább csak a nyugati határvidéken, illetve a hegyekben fordulhat elő egy-egy helyen frissítő zápor, zivatar. A szél elsősorban a Dunántúlon megélénkül, Sopron és a Fertő-tó környékén erős lökések is előfordulhatnak. A minimumok 16-23, a csúcsértékek 33-38 fok között alakulnak.

Péntekena napsütés mellett már erőteljesebb gomolyfelhő-képződés valószínű, és nyugat, északnyugat felől egyre több helyen várható zápor, zivatar. Akár heves zivatar is lehet. A szél nagyobb területen megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-23 fok között várható. A maximumhőmérséklet az északnyugati tájakon már csak 30 fok körül valószínű, de a délkeleti, déli megyékben még mindig 35 fok fölé melegedhet fel a levegő.



Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés, szórványosan zápor, zivatar valószínű. A Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 18-23 fokról délutánra általában 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás, a képződő gomolyfelhőkből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A légmozgás élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 16-21, a legmagasabb hőmérséklet jobbára 27-33 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.