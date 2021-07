Totálkárosra tört Bódi Csaba autója egy szabálytalanul közlekedő sofőr miatt, de a nagyobb baj az, hogy a technikusa kórházba került a karambol után, és ő sincs jól. A baleset péntek este történt, de azóta sem tud a család napirendre térni az események felett.

"Áporkára tartottam koncertre, és szabálytalanul bekanyarodott elém egy autó, sajnos elkerülhetetlen volt az ütközés. Döntenem kellett, melyik irányba vigyem az autót, belém csapódik-e a vétkes sofőr, vagy a szembe jövő kamionnak megyek. A két rossz közül talán a kisebbik rosszat választottam" - mondta a Borsnak a zenész.

"A technikus barátomnak megrepedt a csigolyája, azonnal elvitte a mentő a kórházba, én csaknem húsz percig a földön feküdtem a sokktól és a légzsákok ütésétől. Akkor még csak kicsit fájt a mellkasom, de később nekem is rosszabbodott az állapotom. A kezemből ömlött a vér a szilánkok miatt, az ujjamat nem tudtam mozgatni. Nem kiabáltam, nem estem neki a vétkes sofőrnek, békésen vártam az intézkedésig. Szegény nejemet, Ginát sajnáltam, mert apuval utánam jött, rosszul lett a történtek miatt. Felidéződött benne, hogy tavaly a koronavírus miatt már majdnem elveszített" - tette hozzá Bódi Csaba, akinek az autója teljesen összetört.

"Daruval kellett felemelni, másképp mozdíthatatlan volt. Legalább ötmillió forint a kár, totálkárosra tört. Fogalmam sincs, hogy mi lesz majd, mert a biztosító nem fog akkora összeget kártérítésként megítélni, amennyit az autó ér. Mindenképpen óriási anyagi veszteség ez számomra, hiszen muszáj vásárolnom egy másik autót, amihez még párosul majd több százezer forintos költség" - mondta. Sem a teshnikus, sem ő nincs teljesen jól. "Még a tüsszögés is fáj, de így is lenyomtam három bulit utána, és majdnem ezer kilométert vezettem. Dávid kollégám sincs jobban, alig bír menni, de betegen is jön nekem segíteni, és mivel nem cipekedhet, Gusztávó csatlakozott hozzánk" - árulta el.