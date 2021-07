Schobert Lara úgy döntött, hogy nem kér a családi luxusnyaralásból, ahelyett, hogy a tengerparton koktélozna, és élvezné a napfürdőzést Santorini gyönyörű szigetén, ő inkább beállt a pult mögé, egyik boltjukban szolgálja ki a vevőket.

"A saját döntésem volt, hogy itthon maradok. Dolgozni szeretnék, meg akarom ismerni az üzletünket, a termékeket, a vendégeket és nem mellesleg pénzt is szeretnék keresni. Utálok ugyanis kölcsönkérni a szüleimtől. Jobban esik azt elkölteni, amiért megdolgozom" - mondta a Borsnak Lara. "A leválás nem könnyű feladat, főleg apámmal volt sok harcom. Kicsi korom óta elég önálló vagyok, szeretném a magam útját járni.

Nagyon sok munkát igényel ez a folyamat, mert nekem a Schobert névvel duplán meg kell dolgoznom mindenért, a sikerért, az elismerésért. Nagyon sok előítélettel találkozom. Van, aki nem ismer, de meghallja a nevem és azonnal utál. Én ezt elfogadom, megtanultam tudatosan kezelni, nem beengedni az idegenek negatív reakcióit. Az elején persze bántott, hogy úgy ítélkeznek, hogy azt sem tudják, valójában milyen ember vagyok. Ma már nem szorongok emiatt. Inkább megyek előre az utamon, és a lehető legtöbb energiát abba fektetni, hogy megvalósítsam magam" - árulta el Lara, aki nemrég extrém fürdőruhájával hívta fel magára a figyelmet.