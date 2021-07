Majka már két évvel ezelőtt eldöntötte, hogy feleségül veszi gyermekei anyját, Hajnit, de a koronavírus-járvány miatt az esküvőt elhalasztották. Úgy tűnik, most szeretnék bepótolni a házasságkötést, de milyen árat kell fizetniük érte?

Tavaly kötötte volna össze életét Majoros Péter, Majka és Majoros Hajnalka, de a járvány miatt elmaradt az esküvő. Tíz éve vannak már együtt, két fiuk született, Dundika pedig az egyik Instagram posztjában, érzelmes képpel árulta el, hogy hamarosan sor kerül a nagy napra. A fotó a legutóbbi nyaralásukon, Cipruson készült, ahova a gyerekeikkel és a barátaikkal utaztak el kikapcsolódni.

Így arra következtethetünk, hogy most bepótolják a menyegzőt, de milyen áron? A mostani árak nagy fejtörést okozhatnak a vőlegénynek. Ha Majka szeretné szerelme minden kívánságát teljesíteni, komolyan a zsebébe kell nyúlnia, akár milliókkal is többe kerülhet majd, hogy szentesítsék kapcsolatukat és megünnepeljék a nászt. Vajon így is olyan nagyszabású lesz a lakodalom, mint kezdetben tervezték?

A Blikk tudomására jutott, hogy nagymértékű drágulás történt az esküvőpiacon, vagyis nagyjából 20 százalékkal emelkedett egy lakodalom ára. „Sok esküvőszervező-cégről hallom, hogy kénytelenek voltak emelni, ami akár 20 százaléknyi drágulást is jelent" – mondta a lapnak szakember, aki hangsúlyozta, a helyszín és az ételek drágultak leginkább a nagy kihagyás miatt.