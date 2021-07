Tóth Andi sokszor veri ki a biztosítékot posztjaival, nemrég egy fegyverrel hadonászva fenyegette a kommentelőket. Újabb dobása miatt is felfigyeltek rá az emberek, de most nem azért, mert lenge öltözékben mutatkozott volna, hanem azért, mert szokatlanul szomorú és szinte már kétségbeejtő dalt adott ki. A Vétkeztem című számban olyan sorok vannak, mint a "Jó lenne, ha nem venném magamra a sok sz*rt, jó lenne lesz**ni, ami most mindig felb*sz". Ezen kívül arról dalol, hogy eladná a lelkét, és nem tud az lenni, akinek hiszik.

Természetes, hogy a rajongói elkezdtek aggódni érte. Remélem, most már nem fogjátok bántani ezt a lányt. Hogy ordítsa még ki magából jobban, hogy nem bírja? Ebből érteni kellene már" - írta az egyikük.

"De remélem, nincs semmi baj veled, Andi. A dalszöveg eleje aggodalomra ad okot nálam, meg másoknál is ,gondolom" - írta egy másik hozzászóló, de érkeztek még bőven hasonló kommentek. A dal maga sokakat megérintett, szép számmal érkeztek dicséretek is a kommentszekcióba.

"Nekem az összes dalod közül ez tetszik a legjobba" - írta egy rajongó. "Az érzés, mikor magadra találsz egy zenében" - szólt egy másik komment.

Természetesen ezek mellett fanyalgók is akadtak.

"Nagyon szeretem Andi hangját, de baromira kell koncentrálni, hogy megértsem, egyszerűen nem értem, amit énekel" - írta egy hozzászóló. "Azt se lehet érteni néha, mit énekel...de gyűlölöm ezt a nőt férfi létemre, Istenem" - szólt egy másik komment.