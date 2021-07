Az Arizonában élő Mike Olbinski igazi viharvadász, aki fogja a kameráját, és nekiindul esőnek, szélnek, hogy az időjárás legszélsőségesebb pillanatait is lencsevégre kapja.

A férfi időjárás iránti rajongása már gyermekkorában elkezdődött, és ez a szenvedélye ösztönözte arra is, hogy megtanulja használni a kamerát. Legutóbb egy nagyon ritka és veszélyes jelenséget is - szélnyírást - sikerült elkapnia. A szélnyírás angolul microbust jelent, amely a pilóták ősellensége: egy süllyedő levegőoszlop, amiből már egy is óriási pusztítást okozhat. - írja a Travelo.

Ezúttal négy szerepel a fotón egyszerre. A fotós két társával és egy asszisztensével volt jelen a viharvadászaton, amikor a ritka jelenséget sikerült elkapnia.

