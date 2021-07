Ahogy arról mi is hírt adtunk, a Kossuth-díjas színész, Bezerédi Zoltán elgázolt egy biciklist, miután nem adta meg neki az elsőbbséget. Az elsodort férfi elmesélte, mi történt pontosan, és hogy van most.

A 21 éves áldozat biciklije totálkárosra tört, ő pedig csak a szerencsének köszönheti, hogy élve megúszta a találkozást.

"Már a zebra elején haladtam, amikor megláttam, hogy a 35-ös főútról gyors tempóban kanyarodik egy kocsi a város felé. Bíztam benne, hogy megáll, de a sofőr nem foglalkozott a táblával és elgázolt. Az első kerekemet és a lábamat csapta el a gyalogátkelő közepén bal oldalról. Hat és fél métert repültem a zebrától. Egyértelműen neki kellett volna megállnia, de sajnos nem így történt"

- emlékezett vissza a Blikknek Alex.

"A földre kerülve egyből megmozgattam a kezeimet és a lábaimat, de szerencsére éreztem, hogy működnek. Ekkor egy kicsit azért megnyugodtam. Addig nagyon féltem, hogy lebénulok. A balesetem előtt az apósom ugyanígy járt, motorral ment, amikor elütötte egy autó. Akkor ő az életét vesztette, én pedig csak erre tudtam gondolni. Hirtelen nekem és a családomnak is ez jutott eszébe. Halálfélelmem volt azokban a percekben"

- mesélte megtörten az áldozat.

"Agyrázkódást szenvedtem, a fejem még azóta is fáj, de szédülni is gyakran szoktam. Szerencsére törések nélkül megúsztam, de a nyakcsigolyám és a vállam is megsérült. A fejemet a szélvédőbe vágtam, a hátamon és a lábamon is horzsolások vannak. A mentők azt mondták, szerencsés vagyok, mert ebbe az ütközésbe más könnyen belehalhatott vagy lebénulhatott volna"

- magyarázta Alex, aki a párjával, valamint 3 éves és 8 hónapos gyermekeivel él a településen. A férfi elmondta, hogy a történtek óta Bezerédi nem érdeklődött az állapota felöl.

Én nem haragszom rá, nem kívánok neki rosszat, de örülnék, ha legalább a biciklimet megtérítené és segítene abban, hogy amíg nem dolgozom, tudjak gondoskodni a családomról

- tette hozzá az elgázolt férfi.