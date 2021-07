Pénteken napos idő várható, néhol lehet csak futó zápor, délután a nyugati határszélen kis eséllyel egy-egy zivatar is. A leghidegebb órákban általában 12-17 fok várható, de völgyekben, medencékben ennél hidegebb is lehet. Napközben 25-30 fokig melegszik a levegő.



Szombaton sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. Időnként megélénkül, az Alpokalján megerősödhet a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 26-31 fok között alakul.



Vasárnap a többórás napsütés mellett reggel, délelőtt a Dunántúlon, majd keletebbre is lehet elszórtan zápor, zivatar. A szél megélénkül, az északnyugati megyékben és zivatarok környezetében meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 13-21, a maximumhőmérséklet 29-34 fok között valószínű.