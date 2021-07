A Várpalotai Napokon esett ki négy évvel ezelőtt az akkor 18 éves Krisztofer a kalapácshintából. Az orvosok nem hitték, hogy a fiú túléli a balesetet, de mára már beszélni is tud a maradandó fogyatékosságot szenvedett fiú, akire azóta már túl van egy nagy szerelmen is.

"Eddig még azt sem tudták eldönteni, hogy magától nyitódott fel a védőrács, vagy esetleg Krisztofer nyúlt hozzá. Most azonban a lányom egyik ismerőséről kiderült, hogy közvetlen közelről nézte végig a tragédiát. Ő is ott állt a sorban a párjával" - mondta a Blikknek Máthé Dia, aki kérvényezni fogja, hogy a tanút hallgassák meg a bíróságon is.

A családnak a kalapácshinta üzemeltetőjével sem felhőtlen már a viszonya.

"A kártérítési per elkerülése érdekében próbáltunk vele megegyezni egy összegben, de a vádlott ezt nem fogadta el. A büntetőeljárás után így polgári pert fogunk indítani ellene, amiben a most felajánlott pénz többszörösét követeljük" - magyarázta a fiú édesanyja.