Bár még előttünk áll a koronavírus negyedik hulláma,a tudósok nem pihennek, már azon munkálkodnak, hogyan tudnánk megakadályozni egy újabb világjárvány kirobbanását.

Dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének igazgatója egy évente több milliárd dollárba kerülő ötéves tervet mutatott be, amelybe egy óriási tudóscsapatot is bevonna. Aa projekt szerint a védekezés alapja egy olyan, prototípus vakcinák lennének, amelyek védelmet nyújtanának egy új világjárványt kirobbantó, mintegy 20 víruscsaládba tartozó vírus ellen - írja a New York Times.

A projekthez szükséges pénz nagy részét Dr. Fauci intézete biztosítaná, de további anyagi forrásokra lesz szükség, amelyeket az amerikai kongresszusnak kellene elkülönítenie a költségvetésből.

"Ha megkapjuk a finanszírozást, ami szerintem sikerülni fog, akkor valószínűleg 2022-ben neki is fogunk kezdeni a projektnek" - nyilatkozta dr. Fauci, aki az ötletét már a Fehér Ház illetékeseinek is bemutatta.

A rendszer működési elve úgy nézne ki, hogy amennyiben a megfigyelőhálózatok észlelnének egy új, állatokról emberekre átterjedő vírust, akkor a vakcina prototípusának gyors előállításával és az emberek beoltásával meg lehetne gátolni egy járvány kitörését. Ha pedig a vírus idő előtt elterjedne, a vakcina prototípusát szélesebb körben is be lehetne vetni.

Dr. Francis Collins, a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézetek) igazgatója szerint a terv nagyon biztató, úgy gondolja, hogy meglesznek hozzá az anyagi források.

"Miközben a Covid-19 világjárvány sikeres lezárásához közeledünk, nem szabad önelégültségbe esnünk" - mondta a szakértő.