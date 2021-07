A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 746 219 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 048 főre csökkent. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11 fő van lélegeztetőgépen. A regisztráltak száma az 5 millió 508 ezer fő, és 94%-uk már fel is vette az oltást. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.





Egy újabb, erős járványhullám elkerülése érdekében az Operatív Törzs Európában elsőként teszi lehetővé a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. A harmadik oltás az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt is indokolt, az erről szóló eljárásrendet az egészségügyi szakmai szervezetek dolgozták ki. Továbbá a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvos rendelőben vagy az idős otthonában is. A járvány ellen nem a bezárások és a korlátozások jelentenek megoldást, hanem az oltás.